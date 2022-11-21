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Британская разведка отметила уязвимость россиян в районе Сватово

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 08:06

По мнению британской разведки, участок в районе Сватово, вероятно, стал более уязвимым оперативным флангом российских войск.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как отмечается, в течение последних семи дней вокруг Сватовского района Луганской области продолжаются интенсивные артиллерийские бои.

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Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать приоритет сооружению оборонительных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо подготовленными мобилизованными резервистами.

"Поскольку юго-западная линия российского фронта на восточном берегу Днепра стала более защищенной, сектор Сватово, вероятно, стал более уязвимым оперативным флангом российских войск", - говорится в обзоре.

Поскольку Сватово является важным населенным пунктом Луганской области, российские лидеры, скорее всего, будут считать удержание контроля над ним своим политическим приоритетом, считает британская разведка.

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"Однако, командиры, вероятно, пытаются справиться с военными реалиями удержания надежной обороны, одновременно пытаясь обеспечить ресурсами наступательные операции дальше на юг в Донецкой области. Как оборонительные, так и наступательные возможности России продолжают ограничиваться острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала", - говорится в обзоре.

Напомним, британская разведка считает, что отступление российских сил с правобережья Херсонщины было гораздо более организованным, в отличие от других случаев масштабного отступления, что, возможно, является заслугой лучшего командования.

Темы: Великобританияразведкавойна
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