Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти розграбували та готуються закрити ще дві шахти на Луганщині – ОВА

Роман ПетренкоПонеділок, 21 листопада 2022, 08:38
Окупанти розграбували та готуються закрити ще дві шахти на Луганщині – ОВА
шахта червоний партизан, фото з вікіпедії

В окупованому Довжанську Луганської області на черзі закриття ще двох шахт, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "До "кращого життя" готуються й жителі Довжанська. Точніше, у переважній більшості, жінки.

Реклама:

Бо майже всі чоловіки вже на фронті, а обладнання з шахт вивозять до красноярського краю.

Готуються до закриття шахти "Червоний партизан" та "Харківська".

Деталі: За даними ОВА, українська авіація протягом доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження окупантів та 3 - по позиціях його зенітних ракетних комплексів.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі об’єкти противника.

Теми: Луганська областьшахтиокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: