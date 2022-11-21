Окупанти розграбували та готуються закрити ще дві шахти на Луганщині – ОВА
В окупованому Довжанську Луганської області на черзі закриття ще двох шахт, повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.
Джерело: Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "До "кращого життя" готуються й жителі Довжанська. Точніше, у переважній більшості, жінки.
Бо майже всі чоловіки вже на фронті, а обладнання з шахт вивозять до красноярського краю.
Готуються до закриття шахти "Червоний партизан" та "Харківська".
Деталі: За даними ОВА, українська авіація протягом доби завдала по ворогу 6 ударів: 3 по районах зосередження окупантів та 3 - по позиціях його зенітних ракетних комплексів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі об’єкти противника.