Оккупанты разграбили и готовятся закрыть еще две шахты на Луганщине - ОВА
В оккупированном Должанске Луганской области на очереди закрытие еще двух шахт, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "К "лучшей жизни" готовятся и жители Должанска. Точнее, в подавляющем большинстве, женщины.
Потому что почти все мужчины уже на фронте, а оборудование с шахт вывозят в красноярский край.
Готовятся к закрытию шахты "Красный партизан" и "Харьковская".
Детали: По данным ОВА, украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 - по позициям его зенитных ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.