Оккупанты разграбили и готовятся закрыть еще две шахты на Луганщине - ОВА

В оккупированном Должанске Луганской области на очереди закрытие еще двух шахт, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "К "лучшей жизни" готовятся и жители Должанска. Точнее, в подавляющем большинстве, женщины.

Потому что почти все мужчины уже на фронте, а оборудование с шахт вывозят в красноярский край.

Готовятся к закрытию шахты "Красный партизан" и "Харьковская".

Детали: По данным ОВА, украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 - по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.