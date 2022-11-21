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Оккупанты разграбили и готовятся закрыть еще две шахты на Луганщине - ОВА

Роман ПетренкоПонедельник, 21 ноября 2022, 09:38
шахта красный партизан, фото с википедии

В оккупированном Должанске Луганской области на очереди закрытие еще двух шахт, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "К "лучшей жизни" готовятся и жители Должанска. Точнее, в подавляющем большинстве, женщины.

Потому что почти все мужчины уже на фронте, а оборудование с шахт вывозят в красноярский край.

Готовятся к закрытию шахты "Красный партизан" и "Харьковская".

Детали: По данным ОВА, украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения оккупантов и 3 - по позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 других важных объекта противника.

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Темы: Луганская областьшахтыоккупация
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