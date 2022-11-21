"Можемо без світла, але не без волі": Зеленський привітав з Днем Гідності та Свободи

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи, наголосивши, що українці можуть залишитися без світла та гарячої води, але ніколи не залишаться без волі.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Усі побачили, який в нас народ. Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідність, мужність, віри в себе. І об’єднались, щоб не втратити волю. Не втратити незалежність. Не втратити Україну.

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Можем залишитись без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі – і це залишається незмінним".

Деталі: Президент наголосив, що до загартованих бійців приєднуються музиканти, актори, олімпійські чемпіони, айтівці, науковці, бізнесмени – сотні тисяч українців, які "не сіли в літак, а стали в чергу до військомату".

Пряма мова: "І всі побачили, на що здатні наші цивільні. Всі побачили, які в нас громадяни, як можна ставати живою стіною на шляху військових колон окупанта, голіруч розвертати ворожі танки і БТРи. Попри обстріли та шумові гранати виходити на мітинги в окупації. Берегти український прапор і дочекатись ЗСУ.

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Затопити своє село, щоб не дати оркам прохід на Київ. Збити російський безпілотник банкою консервації. Дати окупантам насіння, щоб на місці, де вони згинуть, соняшники проросли.

І всі побачили, які в нас лікарі, пожежники, рятувальники, залізничники, енергетики і фермери".

Деталі: Зеленський запевнив, що в День Гідності та Свободи українці зберуться на Майдані Незалежності, де завжди захищали гідність та свободу, і відзначать там День Перемоги України: "У мирному Києві, у мирній Україні я скажу про важливе. Про головне – те, що залишилось незмінним. І залишиться незмінним. Слава Україні".

Пряма мова: "Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо"