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"Можем без света, но не без свободы": Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 09:01
Можем без света, но не без свободы: Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы
Владимир Зеленский, скрин из видеообращения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы, подчеркнув, что украинцы могут остаться без света и горячей воды, но никогда не останутся без свободы.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Все увидели, какой у нас народ. Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинство, мужество, веру в себя. И объединились, чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину. 

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Можем остаться без денег, без бензина, без горячей воды, без света, но не без свободы –  и это остается неизменным".

Детали: Президент подчеркнул, что к закаленным бойцам присоединяются музыканты, актеры, олимпийские чемпионы, айтишники, ученые, бизнесмены – сотни тысяч украинцев, которые "не сели в самолет, а стали в очередь в военкомат".

Прямая речь: "И все увидели, на что способны наши гражданские. Все увидели, какие у нас граждане, как можно становиться живой стеной на пути военных колонн оккупанта, голыми руками разворачивать вражеские танки и БТРы. Несмотря на обстрелы и шумовые гранаты выходить на митинги в оккупации. Беречь украинский флаг и дождаться ВСУ.

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Затопить свое село, чтобы не дать оркам проход на Киев. Сбить российский беспилотник банкой консервации. Дать оккупантам семена, чтобы на месте, где они погибнут, подсолнухи проросли.

И все увидели, какие у нас врачи, пожарные, спасатели, железнодорожники, энергетики и фермеры".

Детали: Зеленский подчеркнул, что в День Достоинства и Свободы украинцы соберутся на Майдане Независимости, где всегда защищали достоинство и свободу, и отметят там День Победы Украины: "В мирном Киеве, в мирной Украине я скажу о важном – то, что осталось неизменным, и останется неизменным. Cлава Украине".

Прямая речь: "Мы все преодолеем. Пересилим. Переживем. Победим"

Темы: Зеленскийпрезидент
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