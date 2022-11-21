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Росіяни втратили ще майже 400 вояк та 6 танків

Роман ПетренкоПонеділок, 21 листопада 2022, 10:09
фото getty

Російські окупаційні війська втратили за добу на війні 390 вояк, 6 танків та 5 броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 84600 (+390) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2892 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1870 (+2) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
  • крилаті ракети – 480 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Дані уточнюються.

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Теми: ГенштабвійнаРосія
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