Россияне потеряли еще почти 400 вояк и 6 танков
Понедельник, 21 ноября 2022, 10:09
Российские оккупационные войска потеряли за сутки на войне 390 вояк, 6 танков и 5 бронированных машин.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 84600 (+390) человек ликвидировано,
- танков - 2892 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5822 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1870 (+2) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0),
- крылатые ракеты - 480 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4378 (+7) ед,
- специальная техника - 161 (+0).
Данные уточняются.
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