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Россияне потеряли еще почти 400 вояк и 6 танков

Роман ПетренкоПонедельник, 21 ноября 2022, 09:09
Россияне потеряли еще почти 400 вояк и 6 танков
фото getty

Российские оккупационные войска потеряли за сутки на войне 390 вояк, 6 танков и 5 бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 21.11 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 84600 (+390) человек ликвидировано,
  • танков - 2892 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5822 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1870 (+2) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0),
  • крылатые ракеты - 480 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4378 (+7) ед,
  • специальная техника - 161 (+0).

Данные уточняются.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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