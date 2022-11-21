Італія планує продовжити декрет про постачання зброї Україні на 2023 рік - міністр

Уряд Італії попросить парламент схвалити новий декрет про військові та цивільні поставки в Україну протягом 2023 року.

Про це заявив міністр оборони Італі Гвідо Крозетто в інтерв'ю газеті Il Foglio, опублікованому в понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Італії щоразу може направляти допомогу Україні, не запитуючи дозволу парламенту, на підставі декрету, термін дії якого закінчується в кінці року.

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"Міністерство оборони незабаром запропонує відновити цей захід, поширивши його на весь 2023 рік", - сказав Крозетто.

Італія продовжить постачати зброю, як і раніше, "в той час і тими способами, які ми узгодимо з нашими атлантичними союзниками і з Києвом", додав міністр.

Раніше цього місяця представник правлячої коаліції повідомив агентству Reuters, що Італія готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, про які особливо просив Київ.

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Крозетто належить до "Братів Італії", правої партії нового прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка є рішучою прихильницею України.

Два інших ключових члени правлячої коаліції, Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, є більш амбівалентними, оскільки обидва мають історичні зв'язки з президентом Росії Владіміром Путіним.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вважає, що саме він може переконати свого старого друга Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів і припинити війну в Україні, і має намір зробити це ще до Різдва.