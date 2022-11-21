Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Италия планирует продлить декрет о поставках оружия Украине на 2023 год - министр

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 10:40

Правительство Италии попросит парламент одобрить новый декрет о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью газете Il Foglio, опубликованном в понедельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Италии каждый раз может направлять помощь Украине, не спрашивая разрешения парламента, на основании декрета, срок действия которого истекает в конце года.

"Министерство обороны вскоре предложит возобновить эту меру, распространив ее на весь 2023 год", - сказал Крозетто.

Италия продолжит поставлять оружие, как и раньше, "в то время и теми способами, которые мы согласуем с нашими атлантическими союзниками и с Киевом", добавил министр.

Ранее в этом месяце представитель правящей коалиции сообщил агентству Reuters, что Италия готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны, о которых особенно просил Киев.

Крозетто принадлежит к "Братьям Италии", правой партии нового премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая является решительной сторонницей Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Два других ключевых члена правящей коалиции, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, являются более амбивалентными, поскольку оба имеют исторические связи с президентом России Владимиром Путиным.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что именно он может убедить своего старого друга Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине, и намерен сделать это еще до Рождества.

Темы: ИталияУкраинаоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В инфопространстве РФ растет критика российских военных, Кремль усиливает контроль – ISW

фотоЗахватчики в Херсоне сжигали тела своих погибших на свалке – The Guardian

США заявили об "огромной разнице" в реакциях Украины и России на обвинения в военных преступлениях

видеоДень ЧМ-2022: Англия разгромила Иран, США и Уэльс разошлись миром

Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы

видеоЗеленский о новых внеплановых отключениях: Должен быть бережливый подход у всех

Все новости...
Италия
Берлускони считает, что может убедить Путина остановить войну в Украине - СМИ
Премьер Италии: Если ракета в Польше была не из России, это мало что меняет
100-летняя итальянка стала старейшим в мире донором органов
Последние новости
07:52
Россияне за ночь запустили почти 60 снарядов по Никопольскому району
07:45
Косово по просьбе США на 2 дня отложило штрафы для сербских водителей
07:26
Херсонщина: оккупанты превратили базу отдыха в пыточную – штаб
07:00
ВСУ отбили атаки возле 13 населенных пунктов, поразили важные объекты врага – сводка
06:20
Госдеп: США призывают к деэскалации в Сирии и Ираке
05:20
В инфопространстве РФ растет критика российских военных, Кремль усиливает контроль – ISW
04:14
Пожар на заводе в Китае унес жизни 36 человек
03:49
Британия поставляет Украине усовершенствованные высокоточные ракеты Brimstone 2 – СМИ
02:56
фотоЗахватчики в Херсоне сжигали тела своих погибших на свалке – The Guardian
01:58
Германия предоставит Молдове дополнительную помощь для украинских беженцев и инфраструктуры
Все новости...