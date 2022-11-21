Италия планирует продлить декрет о поставках оружия Украине на 2023 год - министр

Правительство Италии попросит парламент одобрить новый декрет о военных и гражданских поставках в Украину в течение 2023 года.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью газете Il Foglio, опубликованном в понедельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Италии каждый раз может направлять помощь Украине, не спрашивая разрешения парламента, на основании декрета, срок действия которого истекает в конце года.

"Министерство обороны вскоре предложит возобновить эту меру, распространив ее на весь 2023 год", - сказал Крозетто.

Италия продолжит поставлять оружие, как и раньше, "в то время и теми способами, которые мы согласуем с нашими атлантическими союзниками и с Киевом", добавил министр.

Ранее в этом месяце представитель правящей коалиции сообщил агентству Reuters, что Италия готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны, о которых особенно просил Киев.

Крозетто принадлежит к "Братьям Италии", правой партии нового премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая является решительной сторонницей Украины.

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Два других ключевых члена правящей коалиции, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, являются более амбивалентными, поскольку оба имеют исторические связи с президентом России Владимиром Путиным.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что именно он может убедить своего старого друга Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине, и намерен сделать это еще до Рождества.