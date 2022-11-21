Обстріл Харківщини: з-під руїн дістали тіло жінки, є поранені

На Харківщині через ворожі обстріли селища Шевченкове загинула 38-річна жінка, ще дві людини отримали поранення.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Вчора ввечері (20 листопада – УП) ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району. Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали".

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Деталі: За словами Синєгубова, російські окупанти також обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

Зазначається, що у Куп'янську ворог пошкодив складські приміщення та об'єкти цивільної промисловості, внаслідок чого спалахнули пожежі.