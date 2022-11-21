Обстрел Харьковщины: из-под руин достали тело женщины, есть раненые

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов поселка Шевченково погибла 38-летняя женщина, еще два человека получили ранения.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Вчера вечером (20 ноября - УП) враг нанес ракетный удар системой С-300 по пгт Шевченково Купянского района. Ракета попала в 2-этажный многоквартирный дом. Поврежден также жилой дом рядом. К сожалению, погибла 38-летняя женщина, по меньшей мере 2 человека получили ранения. Спасатели еще разбирают завалы".

Детали: По словам Синегубова, российские оккупанты также обстреляли из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

Отмечается, что в Купянске враг повредил складские помещения и объекты гражданской промышленности, в результате чего вспыхнули пожары.