У Кременчуці знесли пам’ятник Пушкіну

У Кременчуці на Полтавщині 21 листопада демонтували пам’ятник російському поетові та прозаїку Олександру Пушкіну.

Джерело: Суспільне з посиланням на коментар речниців Кременчуцької міської ради Юлії Перепелятник

Деталі: Пам’ятник прибрали згідно з рішенням міської ради від 18 листопада. Він перебуватиме на території комунального підприємства "Благоустрій Кременчука".

Суспільне повідомляє, що пам’ятник був розташований на бульварі Пушкіна, який 18 листопада перейменували на бульвар Українського Відродження.