Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кременчуці знесли пам’ятник Пушкіну

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 11:14
Демонтований пам'ятник Пушкіну, фото Кременчуцький ТелеграфЪ

У Кременчуці на Полтавщині 21 листопада демонтували пам’ятник російському поетові та прозаїку Олександру Пушкіну. 

Джерело: Суспільне з посиланням на коментар речниців Кременчуцької міської ради Юлії Перепелятник

Деталі: Пам’ятник прибрали згідно з рішенням міської ради від 18 листопада. Він перебуватиме на території комунального підприємства "Благоустрій Кременчука".

Суспільне повідомляє, що пам’ятник був розташований на бульварі Пушкіна, який 18 листопада перейменували на бульвар Українського Відродження.

 
 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кременчуккультура
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоДо Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія

В інфопросторі РФ більшає критики російських військових, Кремль посилює контроль – ISW

фотоЗагарбники у Херсоні спалювали тіла своїх загиблих на сміттєзвалищі – The Guardian

США заявили про "величезну різницю" в реакціях України і Росії на звинувачення у воєнних злочинах

відеоДень ЧС-2022: Англія розгромила Іран, США та Уельс розійшлися миром

Столтенберг після провалу перемовин Косова і Сербії: Сили НАТО напоготові

Усі новини...
Кременчук
Неподалік Кременчука чутно вибухи – мер
На Полтавщині збили дві ракети, на Черкащині чують вибухи
В Кременчуці і Запоріжжі працювала ППО, в окупованому Мелітополі чути вибухи
Останні новини
09:23
"На вулиці Миру жили буряти": мешканці звільненої Осокорівки на Херсонщині про час окупації
09:20
Росію не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки
09:17
ЗСУ вже знищили близько 85 тисяч окупантів
09:10
Донеччина: росіяни вбили чотирьох мирних жителів за добу – ОВА
09:05
Зернова ініціатива: понад 70 суден чекають на дозвіл зайти в українські порти під завантаження
08:57
Британська розвідка: здатність України загрожувати Новоросійську ще більше підірве вплив РФ на Чорному морі
08:53
В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн
08:46
Мобілізованих на Луганщині одягають у форму, зняту з убитих і поранених – ОВА
08:39
фотоДо Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія
07:52
Росіяни за ніч запустили майже 60 снарядів по Нікопольському району
Усі новини...