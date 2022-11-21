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У Кременчуці знесли пам’ятник Пушкіну

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 10:14
У Кременчуці знесли пам’ятник Пушкіну
Демонтований пам'ятник Пушкіну, фото Кременчуцький ТелеграфЪ

У Кременчуці на Полтавщині 21 листопада демонтували пам’ятник російському поетові та прозаїку Олександру Пушкіну. 

Джерело: Суспільне з посиланням на коментар речниців Кременчуцької міської ради Юлії Перепелятник

Деталі: Пам’ятник прибрали згідно з рішенням міської ради від 18 листопада. Він перебуватиме на території комунального підприємства "Благоустрій Кременчука".

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Суспільне повідомляє, що пам’ятник був розташований на бульварі Пушкіна, який 18 листопада перейменували на бульвар Українського Відродження.

 
 

Теми: Кременчуккультура
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