У Кременчуці знесли пам’ятник Пушкіну

У Кременчуці на Полтавщині 21 листопада демонтували пам’ятник російському поетові та прозаїку Олександру Пушкіну.

Джерело: Суспільне з посиланням на коментар речниців Кременчуцької міської ради Юлії Перепелятник

Деталі: Пам’ятник прибрали згідно з рішенням міської ради від 18 листопада. Він перебуватиме на території комунального підприємства "Благоустрій Кременчука".

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Суспільне повідомляє, що пам’ятник був розташований на бульварі Пушкіна, який 18 листопада перейменували на бульвар Українського Відродження.