В Кременчуге снесли памятник Пушкину

В Кременчуге на Полтавщине 21 ноября демонтировали памятник российскому поэту и прозаику Александру Пушкину.

Источник: Суспільне со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Кременчугского городского совета Юлии Перепелятник

Детали: Памятник убрали согласно решению городского совета от 18 ноября. Он будет находиться на территории коммунального предприятия "Благоустройство Кременчуга".

Суспильне сообщает, что памятник был расположен на бульваре Пушкина, который 18 ноября переименовали в бульвар Украинского Возрождения.