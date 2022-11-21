В Кременчуге снесли памятник Пушкину

В Кременчуге на Полтавщине 21 ноября демонтировали памятник российскому поэту и прозаику Александру Пушкину.

Источник: Суспільне со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Кременчугского городского совета Юлии Перепелятник

Детали: Памятник убрали согласно решению городского совета от 18 ноября. Он будет находиться на территории коммунального предприятия "Благоустройство Кременчуга".

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Суспильне сообщает, что памятник был расположен на бульваре Пушкина, который 18 ноября переименовали в бульвар Украинского Возрождения.