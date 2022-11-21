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Саакашвілі заявив, що сам не висловлював припущення про отруєння, Мін’юст обіцяє експертизу

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 11:21

Ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі заявив, що сам ніколи не висловлював своїм адвокатам припущення, що його могли отруїти. Тим часом Мін’юст Грузії пообіцяв провести токсикологічну експертизу, щоб прояснити ситуацію.  

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Facebook Михеїла Саакашвілі 21 листопада з’явився допис, в якому він заявляє, що сам не казав своїм адвокатам, що підозрює отруєння. 

"Хочу заявити, що я ніколи не казав нікому з моїх адвокатів, що я підозрюю отруєння. Спекуляцій на цій темі не має бути", - пише Саакашвілі.

Він подякував медичному персоналу клініки "Вівамед", де він перебуває останні кілька місяців, зазначивши, що робота лікарів дуже професійна. "Мій стан здоров’я справді погіршується і погіршився за останні два місяці. Лікарі продовжують намагатися допомогти. Важливо довіряти фахівцям, і не потрібно надто політизувати це питання", - йдеться у дописі. 

20 листопада Михеїл Саакашвілі поширив у себе на сторінці новину із заявою адвоката про те, що експертиза свідчить про його можливе отруєння. 

Тим часом міністр юстиції Раті Брегадзе повідомив, що відомство вирішило провести повну токсикологічну експертизу для Саакашвілі, пише "Новости Грузия".

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"Щоб у громадськості не залишалося ніяких питань, ми звернемося до Національного центру ім. Самхараулі для того, щоб провести токсикологічну експертизу та щоб у громадськості була повна й вичерпна інформація про стан здоров’я Михеїла Саакашвілі", - заявив міністр.

Нагадаємо, 20 листопада один з адвокатів Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що проведена за кордоном експертиза підтвердила присутність в організмі Саакашвілі токсичних речовин, що може свідчити, що після арешту його отруїли. Він не уточнив, де робили лабораторні дослідження і коли здійснювався забір зразків, зазначивши лише, що деталі висновку мають оприлюднити за кілька днів. 

У пенітенціарній службі Грузії після того заявили, що не отримували ні від кого офіційних документів, які би підтверджували заяви про можливе отруєння Саакашвілі під час перебування під вартою. 

Теми: СаакашвіліГрузіяздоров'я
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