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Саакашвили заявил, что сам не высказывал предположения об отравлении, Минюст обещает экспертизу

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 10:21

Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что сам никогда не высказывал своим адвокатам предположение, что его могли отравить. Между тем Минюст Грузии пообещал провести токсикологическую экспертизу, чтобы прояснить ситуацию.  

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Facebook Михеила Саакашвили 21 ноября появилось сообщение, в котором он заявляет, что сам не говорил своим адвокатам, что подозревает отравление. 

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"Хочу заявить, что я никогда не говорил никому из моих адвокатов, что я подозреваю отравление. Спекуляций на этой теме не должно быть", - пишет Саакашвили.

Он поблагодарил медицинский персонал клиники "Вивамед", где он находится последние несколько месяцев, отметив, что работа врачей очень профессиональная. "Мое состояние здоровья действительно ухудшается и ухудшилось за последние два месяца. Врачи продолжают пытаться помочь. Важно доверять специалистам, и не нужно слишком политизировать этот вопрос", - говорится в заметке. 

20 ноября Михеил Саакашвили распространил у себя на странице новость с заявлением адвоката о том, что экспертиза свидетельствует о его возможном отравлении. 

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Тем временем министр юстиции Рати Брегадзе сообщил, что ведомство решило провести полную токсикологическую экспертизу для Саакашвили.

"Чтобы у общественности не оставалось никаких вопросов, мы обратимся в Национальный центр им. Самхараули для того, чтобы провести токсикологическую экспертизу и чтобы у общественности была полная и исчерпывающая информация о состоянии здоровья Михеила Саакашвили", - заявил министр.

Напомним, 20 ноября один из адвокатов Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что проведенная за рубежом экспертиза подтвердила присутствие в организме Саакашвили токсичных веществ, что может свидетельствовать, что после ареста его отравили. Он не уточнил, где делали лабораторные исследования и когда осуществлялся забор образцов, отметив лишь, что детали заключения должны обнародовать через несколько дней. 

В пенитенциарной службе Грузии после того заявили, что не получали ни от кого официальных документов, которые бы подтверждали заявления о возможном отравлении Саакашвили во время пребывания под стражей. 

Темы: СаакашвилиГрузияздоровье
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