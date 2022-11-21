"Були мародерства, зґвалтували матір і дочку": військовий РФ підтвердив злочини на Київщині

Російський військовий Микита Чібрін із 64-ї мотострілецької бригади, який утік із фронту і зумів переправитися до Іспанії, підтвердив факти численних військових злочинів армії РФ у Київській області.

Джерело: Чібрін в інтерв'ю The Insider

Деталі: Російський військовий розповів про мародерство, підтвердив факт зґвалтування солдатами РФ жінок в Андріївці.

За словами військовослужбовця, російські солдати перебувають у жахливих умовах на фронті.

Командування чинить фізичний і психологічний тиск на тих, хто хоче покинути фронт або через потрапляння в полон.

"Усіх залякували тим, що член або яйця відріжуть, або щось іще зроблять", - зазначив Чібрін.

Пряма мова: "Точно знаю, що були факти мародерства. Я бачив, як брали машини в Липівці та Андріївці, бачив, як ламали машини, які не могли завести, руйнували будинки. Мабуть, у них дах поїхав, мовляв, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, зброя тощо. "Синдром Рембо" вмикався. Брали прикраси з будинків, мобільні пристрої...

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У них через це все їхав дах. Багато хто знаходив у будинках алкоголь і випивав. Був випадок в Андріївці, коли зґвалтували матір і доньку. Четверо хлопців зробили це. Один утік, інших товариші по службі та командування побили табуретками. Їх узагалі хотіли розстріляти. Їх не можна було звинуватити, бо не було доказів, тому їх просто звільнили...

Люди не були довго в нормальному світі. У них не було нормальних умов. Українська армія показувала кадри окопу, де в них усе по-людськи: захист, ізоляція від вологи, ліжка нормальні, електрика. В армії України ставлення до своїх солдатів набагато краще".

Деталі: Військовослужбовець також розповів, що прикидався на фронті божевільним, щоб його не відправили на передову. Через те, що він утік і відмовився стріляти, від нього відвернулися всі, зокрема сім'я.

Чібрін заявив, що хоче дати свідчення в міжнародному суді: "Мені немає чого приховувати. Це злочинна війна, яку почала Росія. Я хочу зробити все можливе для її закінчення".

В армію Чібрін пішов улітку 2021 року - за його власним зізнанням, через фінансові проблеми. В Україну, стверджує військовий, його бригаду завезли обманом. За словами Чібріна, перший місяць війни він провів у селі Липівка за 50 км від Києва. У цей період його товариші по службі влаштували геноцид у Бучі та Андріївці.

16 червня він зміг покинути Україну, сховавшись у вантажівці, яка прямувала до Росії. Після втечі він зв'язався з правозахисниками з Gulаgu.net, щоб ті допомогли йому покинути Росію.

15 листопада він приземлився в Мадриді, де одразу попросив політпритулку. За словами Чібріна, поки його заява перебуває на розгляді, його розмістять у тимчасовому центрі для біженців.