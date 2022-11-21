Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Были мародерства, изнасиловали мать и дочь": военный РФ подтвердил преступления на Киевщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 11:55
скриншот

Российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, который сбежал с фронта и сумел переправиться в Испанию, подтвердил факты многочисленных военных преступлений армии РФ в Киевской области.

Источник: Чибрин в интервью The Insider

Детали: Российский военный рассказал о мародерстве, подтвердил факт изнасилования солдатами РФ женщин в Андреевке.

По словам военнослужащего, российские солдаты находятся в ужасных условиях на фронте.

Командование оказывает физическое и психологическое давление на тех, кто хочет покинуть фронт или за попадание в плен.

"Всех запугивали тем, что член или яйца отрежут, или что-то еще сделают", - отметил Чибрин.

Прямая речь: "Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. По-видимому, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. "Синдром Рэмбо" включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства...

ВИДЕО ДНЯ

У них из-за этого всего ехала крыша. Многие находили в домах алкоголь и выпивали. Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо парней сделали это. Один убежал, остальных сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Их нельзя было обвинить, потому что не было доказательств, поэтому их просто уволили…

Люди не были долго в нормальном мире. У них не было нормальных условий. Украинская армия показывала кадры окопа, где у них все по-человечески: убежище, изоляция от влаги, кровати нормальные, электричество. У армии Украины отношение к своим солдатам намного лучше".

Детали: Военнослужащий также рассказал, что прикидывался на фронте сумасшедшим, чтобы его не отправили на передовую. Из-за того, что он сбежал и отказался стрелять, от него отвернулись все, в том числе семья.

Чибрин заявил, что хочет дать показания в международном суде: "Мне нечего скрывать. Это преступная война, которую начала Россия. Я хочу сделать все возможное для ее окончания".

В армию Чибрин пошел летом 2021 года — по его собственному признанию, из-за финансовых проблем. В Украину, утверждает военный, его бригаду завезли обманом. По словам Чибрина, первый месяц войны он провел в селе Липовка в 50 км от Киева. В этот период его сослуживцы устроили геноцид в Буче и Андреевке.

16 июня он смог покинуть Украину, спрятавшись в грузовике, который направлялся в Россию. После побега он связался с правозащитниками из Gulаgu.nеt, чтобы те помогли ему покинуть Россию.

15 ноября он приземлился в Мадриде, где сразу попросил политубежища. По словам Чибрина, пока его заявление находится на рассмотрении, его разместят во временном центре для беженцев.

Темы: Киевская областьБучавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ Киево-Печерскую Лавру пришли СБУ, полиция и Нацгвардия

В инфопространстве РФ растет критика российских военных, Кремль усиливает контроль – ISW

фотоЗахватчики в Херсоне сжигали тела своих погибших на свалке – The Guardian

США заявили об "огромной разнице" в реакциях Украины и России на обвинения в военных преступлениях

видеоДень ЧМ-2022: Англия разгромила Иран, США и Уэльс разошлись миром

Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы

Все новости...
Киевская область
На Киевщине могут раздаваться взрывы из-за обучения саперов
В Украину идут снегопады – на Киевщине может намести до 15 см
На Киевщине предупреждают о взрывах, будут работать саперы – ОВА
Последние новости
09:47
Цены на нефть выросли после опровержения планов ОПЕК увеличить добычу
09:43
Макрон: надо сделать все, чтобы сохранить безопасность и защищенность ЗАЭС
09:31
Токаев победил на выборах президента Казахстана
09:23
"На улице Мира жили буряты": жители освобожденной Осокоровки Херсонской области о времени оккупации
09:20
Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
09:17
ВСУ уже уничтожили около 85 тысяч оккупантов
09:10
Донетчина: россияне убили четырех мирных жителей за сутки – ОВА
09:05
Зерновая инициатива: более 70 судов ждут разрешения зайти в украинские порты
08:57
Британская разведка: способность Украины угрожать Новороссийску еще больше подорвет влияние РФ на Черном море
08:53
В Эстонии задержали двух подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн
Все новости...