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Під Мелітополем ліквідували військову базу окупантів – Федоров

Альона Мазуренко Понеділок, 21 листопада 2022, 11:04
Під Мелітополем ліквідували військову базу окупантів – Федоров

У тимчасово окупованому селищі Веселе у Мелітопольському районі ліквідували військову базу російських окупантів. 

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Дослівно: "Мінус ще одна військова база окупантів у Мелітопольському районі.

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Вчора ввечері (20 листопада - ред.) у тимчасово окупованому селищі Веселе ворогу точно було невесело - зафіксовано 3 потужні вибухи.

За уточненою інформацією, рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств".

Деталі: В офісній будівлі проживав особовий склад ворога, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування.

Теми: Мелітопольокупаціявійна
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