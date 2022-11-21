Під Мелітополем ліквідували військову базу окупантів – Федоров

У тимчасово окупованому селищі Веселе у Мелітопольському районі ліквідували військову базу російських окупантів.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Дослівно: "Мінус ще одна військова база окупантів у Мелітопольському районі.

Вчора ввечері (20 листопада - ред.) у тимчасово окупованому селищі Веселе ворогу точно було невесело - зафіксовано 3 потужні вибухи.

За уточненою інформацією, рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств".

Деталі: В офісній будівлі проживав особовий склад ворога, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.

Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування.