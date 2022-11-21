Під Мелітополем ліквідували військову базу окупантів – Федоров
Понеділок, 21 листопада 2022, 12:04
У тимчасово окупованому селищі Веселе у Мелітопольському районі ліквідували військову базу російських окупантів.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram
Дослівно: "Мінус ще одна військова база окупантів у Мелітопольському районі.
Вчора ввечері (20 листопада - ред.) у тимчасово окупованому селищі Веселе ворогу точно було невесело - зафіксовано 3 потужні вибухи.
За уточненою інформацією, рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств".
Деталі: В офісній будівлі проживав особовий склад ворога, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.
Місцеві жителі повідомляють про суттєві руйнування.
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