Под Мелитополем ликвидировали военную базу оккупантов - Федоров

Во временно оккупированном поселке Веселое в Мелитопольском районе ликвидировали военную базу российских оккупантов.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Минус еще одна военная база оккупантов в Мелитопольском районе.

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Вчера вечером (20 ноября - ред.) во временно оккупированном поселке Веселое врагу точно было невесело - зафиксировано 3 мощных взрыва.

По уточненной информации, рашисты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств".

Детали: В офисном здании проживал личный состав врага, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов.

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Местные жители сообщают о существенных разрушениях.