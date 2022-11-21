Под Мелитополем ликвидировали военную базу оккупантов - Федоров
Понедельник, 21 ноября 2022, 11:04
Во временно оккупированном поселке Веселое в Мелитопольском районе ликвидировали военную базу российских оккупантов.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Дословно: "Минус еще одна военная база оккупантов в Мелитопольском районе.
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Вчера вечером (20 ноября - ред.) во временно оккупированном поселке Веселое врагу точно было невесело - зафиксировано 3 мощных взрыва.
По уточненной информации, рашисты неудачно покурили на своей же военной базе, которая размещалась на территории одного из фермерских хозяйств".
Детали: В офисном здании проживал личный состав врага, а рядом с ним дислоцировалась военная техника оккупантов.
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Местные жители сообщают о существенных разрушениях.