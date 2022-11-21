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Окупанти вдарили по звільненому Херсону та Харківщині, є загибла та поранені – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 листопада 2022, 12:33
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

За минулу добу російські загарбники обстріляли мікрорайони звільненого Херсона та навколишні населені пункти, вдарили по місту Шевченкове Куп'янського району Харківщині.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Повідомляється, що у Херсоні були вибухи у мікрорайонах: Острів, Кіндійка, Воєнка. Внаслідок влучання у п’ятиповерховий будинок на Острові легко поранило чоловіка. У деяких будинках вибило вікна.

Страждають від обстрілів також прилеглі до правого берега села: Львове, Ольгівка, Бургунка, Одрадокам'янка, Миколаївка.

Окупанти ведуть вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Веселе, Висунці, Клапая та міста Херсон.

Харківщина:  вчора ввечері у Куп'янському районі в м. Шевченкове окупанти завдали удар по житлових будинках.

У двоповерховому багатоквартирному будинку були люди.  Жінка 30 років загинула, жінка 60 років отримала опіки. Ще один чоловік під завалами, працює ДСНС. Інформація уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Новоданилівка, Малинівка, Щербаки, Ольгівське, Кам'янське, Комишуваха, Білогір'я, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Дані щодо наслідків уточнюються.

На Дніпропетровщині ворог знову тероризував Нікопольщину. Протягом ночі росіяни обстріляли Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади.

У Нікополі поранений 78-річний чоловік. У місті пошкоджені кілька приватних будинків, автівки та моторний човен.

У Мирівській та Марганецькій громадах люди не постраждали. Наслідки обстрілів ще уточнюються.

Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано ворожі артилерійські обстріли, зокрема, в районах Макіївки, Невського, Новоселівського, Площанки і Стельмахівки.

Донеччина: вночі — поодинокі обстріли вздовж лінії фронту, зокрема населених пунктів Торецької, Очеретинської, Мар'їнської громад.

Крім того, обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади.

На ранок — активізація бойових дій в районі Авдіївки та Вугледара.

У деокупованих громадах — Святогірській та Лиманській — частково відновлено електропостачання.

У прифронтових громадах області роздаються буржуйки, матеріальна та гуманітарна допомога. По області облаштовуються Пункти незламності.

За минулу добу на Донеччині: 3 поранених цивільних за добу.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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