Окупанти вдарили по звільненому Херсону та Харківщині, є загибла та поранені – ОВА
За минулу добу російські загарбники обстріляли мікрорайони звільненого Херсона та навколишні населені пункти, вдарили по місту Шевченкове Куп'янського району Харківщині.
Джерело: звіти ОВА
Деталі: Повідомляється, що у Херсоні були вибухи у мікрорайонах: Острів, Кіндійка, Воєнка. Внаслідок влучання у п’ятиповерховий будинок на Острові легко поранило чоловіка. У деяких будинках вибило вікна.
Страждають від обстрілів також прилеглі до правого берега села: Львове, Ольгівка, Бургунка, Одрадокам'янка, Миколаївка.
Окупанти ведуть вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Веселе, Висунці, Клапая та міста Херсон.
Харківщина: вчора ввечері у Куп'янському районі в м. Шевченкове окупанти завдали удар по житлових будинках.
У двоповерховому багатоквартирному будинку були люди. Жінка 30 років загинула, жінка 60 років отримала опіки. Ще один чоловік під завалами, працює ДСНС. Інформація уточнюється.
Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоданилівка, Малинівка, Щербаки, Ольгівське, Кам'янське, Комишуваха, Білогір'я, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ.
Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Дані щодо наслідків уточнюються.
На Дніпропетровщині ворог знову тероризував Нікопольщину. Протягом ночі росіяни обстріляли Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади.
У Нікополі поранений 78-річний чоловік. У місті пошкоджені кілька приватних будинків, автівки та моторний човен.
У Мирівській та Марганецькій громадах люди не постраждали. Наслідки обстрілів ще уточнюються.
Луганщина: на Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано ворожі артилерійські обстріли, зокрема, в районах Макіївки, Невського, Новоселівського, Площанки і Стельмахівки.
Донеччина: вночі — поодинокі обстріли вздовж лінії фронту, зокрема населених пунктів Торецької, Очеретинської, Мар'їнської громад.
Крім того, обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади.
На ранок — активізація бойових дій в районі Авдіївки та Вугледара.
У деокупованих громадах — Святогірській та Лиманській — частково відновлено електропостачання.
У прифронтових громадах області роздаються буржуйки, матеріальна та гуманітарна допомога. По області облаштовуються Пункти незламності.
За минулу добу на Донеччині: 3 поранених цивільних за добу.