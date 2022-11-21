Оккупанты ударили по освобожденному Херсону и Харьковщине, есть погибшая и раненые - ОВА

За минувшие сутки российские захватчики обстреляли микрорайоны освобожденного Херсона и близлежащие населенные пункты, ударили по городу Шевченково Купянского района Харьковской области.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Сообщается, что в Херсоне были взрывы в микрорайонах: Остров, Киндейка, Военка. В результате попадания в пятиэтажный дом на Острове легко ранило мужчину. В некоторых домах выбило окна.

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Страдают от обстрелов также прилегающие к правому берегу села: Львовское, Ольговка, Бургунка, Одрадокаменка, Николаевка.

Оккупанты ведут огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Велетенское, Новокаиры, Новотягинка, Понятовка, Токаревка, Веселое, Висунцы, Клапая и города Херсон.

Харьковщина: вчера вечером в Купянском районе в г. Шевченково оккупанты нанесли удар по жилым домам.

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В двухэтажном многоквартирном доме были люди. Женщина 30 лет погибла, женщина 60 лет получила ожоги. Еще один человек под завалами, работает ГСЧС. Информация уточняется.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоданиловка, Малиновка, Щербаки, Ольговское, Каменское, Камышеваха, Белогорье, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск.

Поступило 23 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Данные о последствиях уточняются.

На Днепропетровщине враг снова терроризировал Никопольский район. В течение ночи россияне обстреляли Никопольскую, Марганецкую и Мировскую громады.

В Никополе ранен 78-летний мужчина. В городе повреждены несколько частных домов, машины и моторная лодка.

В Мировской и Марганецкой громадах люди не пострадали. Последствия обстрелов еще уточняются.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на занятых ранее рубежах. Зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы, в частности, в районах Макеевки, Невского, Новоселовского, Площанки и Стельмаховки.

Донецкая область: ночью - одиночные обстрелы вдоль линии фронта, в частности населенных пунктов Торецкой, Очеретинской, Марьинской громад.

Кроме того, обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.

На утро - активизация боевых действий в районе Авдеевки и Угледара.

В деоккупированных громадах - Святогорской и Лиманской - частично восстановлено электроснабжение.

В прифронтовых громадах области раздаются буржуйки, материальная и гуманитарная помощь. По области обустраиваются Пункты несокрушимости.

За минувшие сутки в Донецкой области: 3 раненых гражданских за сутки.