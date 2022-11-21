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На початку повномасштабного вторгнення РФ "справи Майдану" евакуйовували з Офісу генпрокурора

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 12:46
Олексій Донський. Фото: Стас Юрченко

24 лютого 2022 року понад тисячу томів "справ Майдану" було евакуйовано з Офісу генерального прокурора.

Джерело: керівник Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини проти Євромайдану ОГП Олексій Донський в ефірі Українського радіо

Деталі: Донський наголосив, що справи вже повернуто до Києва і розслідування продовжилися. Представник ОГП зазначив, що справи Євромайдану залишаються пріоритетом.

Пряма мова: "Є момент, який показує ставлення керівництва держави до "справ Майдану". Коли 24 лютого розпочалась війна Російської Федерації проти України, в Офісі генерального прокурора від самого ранку була нарада. І генпрокурор наголосила, що структура має працювати, і щоб не відбувалось в країні та Києві, всі мають залишатися на місцях.

Так було, але за 3 години куруючий заступник генерального прокурора мені зателефонував і сказав, що потрібно забезпечити евакуацію "справ Майдану". Тоді більше тисячі томів, які були у прокурорів, були завантажені у відповідний транспорт і вивезені в безпечне місце...

Часто розставляються акценти, що ніби "справи Майдану" нині відійшли на другий план. Але цей конкретний випадок показує, що справи досі залишаються в основних пріоритетах. Тож я не бачу моментів, які б суттєво перешкоджали їх розслідуванню".

Що передувало: На брифінгу 17 листопада представники ОГП наголошували, що Офіс генпрокурора робить все можливе для того, щоб справи Майдану було доведені до вироків:

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У 2022 році було скеровано до суду обвинувальних актів стосовно 50 осіб. Для порівняння, у 21-му році – 38.

Донський наголошував, що існує величезний дисбаланс між кількістю завершених кримінальних проваджень та кількістю вироків, і кожного року цей дисбаланс зростає. "Нас, як і потерпілих у цих справах, дуже непокоїть повільність судового розгляду. Дуже часто вона нічим не виправдана", – пояснив він.

За словами Донського, щодо ключових злочинів, то значна кількість "справ Майдану" вже передана до суду і упродовж тривалого часу розглядаються.

Нині в судах розглядаються 120 судових справ, по яких притягнуто до відповідальності, тобто є обвинуваченими 247 осіб.

Наразі є 26 обвинувальних вироків щодо осіб, стосовно яких тривають реальні процеси, не за заочною процедурою. Частина осіб відбуває покарання.

Теми: ЄвромайданОфіс генпрокурора
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