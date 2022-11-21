В начале полномасштабного вторжения РФ "дела Майдана" эвакуировали из Офиса генпрокурора

24 февраля 2022 года более тысячи томов "дел Майдана" были эвакуированы из Офиса генерального прокурора.

Источник: руководитель Департамента организации процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения по уголовным производствам о преступлениях против Евромайдана ОГП Алексей Донской в эфире Украинского радио

Детали: Донской отметил, что дела уже возвращены в Киев и расследование продолжились. Представитель ОГП отметил, что дела Евромайдана остаются приоритетом.

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Прямая речь: "Есть момент, который показывает отношение руководства государства к "делам Майдана". Когда 24 февраля началась война Российской Федерации против Украины, в Офисе генерального прокурора с самого утра было совещание. И генпрокурор подчеркнула, что структура должна работать, и чтобы не происходило в стране и Киеве, все должны оставаться на местах.

Так было, но через 3 часа курирующий заместитель генерального прокурора мне позвонил и сказал, что нужно обеспечить эвакуацию "дел Майдана". Тогда более тысячи томов, которые были у прокуроров, были загружены в соответствующий транспорт и вывезены в безопасное место...

Часто расставляются акценты, что будто "дела Майдана" сейчас отошли на второй план. Но этот конкретный случай показывает, что дела до сих пор остаются в основных приоритетах. Поэтому я не вижу моментов, которые бы существенно препятствовали их расследованию".

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Что предшествовало: На брифинге 17 ноября представители ОГП отмечали, что Офис генпрокурора делает все возможное для того, чтобы дела Майдана были доведены до приговоров. В 2022 году было направлено в суд обвинительных актов в отношении 50 человек. Для сравнения, в 21-м году - 38.

Донской отмечал, что существует огромный дисбаланс между количеством завершенных уголовных производств и количеством приговоров, и с каждым годом этот дисбаланс растет. "Нас, как и потерпевших по этим делам, очень беспокоит медлительность судебного разбирательства. Очень часто она ничем не оправдана", - пояснил он.

По словам Донского, относительно ключевых преступлений, то значительное количество "дел Майдана" уже передано в суд и в течение длительного времени они рассматриваются.

Сейчас в судах рассматриваются 120 судебных дел, по которым привлечены к ответственности, то есть являются обвиняемыми 247 человек.

На данный момент есть 26 обвинительных приговоров в отношении лиц, по которым идут реальные процессы, не по заочной процедуре. Часть лиц отбывают наказание.