На Київщині можуть лунати вибухи через навчання саперів

У Вишгородському районі Київщини 21 листопада проводитимуть навчання для саперів, через що може бути чутно звуки вибухів.

Джерело: Київська обласна військова адміністрації в Telegram

Деталі: На території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у громадах району може бути чутно звуки вибухів.

В КОВА закликали зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.