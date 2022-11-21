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На Київщині можуть лунати вибухи через навчання саперів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 12:57
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ ДСНС: УКРАЇНСЬКІ САПЕРИ ПРАЦЮЮТЬ У ПОЛІ

У Вишгородському районі Київщини 21 листопада проводитимуть навчання для саперів, через що може бути чутно звуки вибухів.

Джерело: Київська обласна військова адміністрації в Telegram

Деталі: На території Вишгородського району проводяться навчання для саперів. У планах – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у громадах району може бути чутно звуки вибухів.

В КОВА закликали зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки.

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Теми: Київська областьвибухрозмінування
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