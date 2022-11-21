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На Киевщине могут раздаваться взрывы из-за обучения саперов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 11:57
На Киевщине могут раздаваться взрывы из-за обучения саперов
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА ГСЧС: УКРАИНСКИЕ САПЕРЫ РАБОТАЮТ В ПОЛЕ

В Вышгородском районе Киевской области 21 ноября будут проводить учения для саперов, из-за чего могут быть слышны звуки взрывов.

Источник: Киевская областная военная администрации в Telegram

Детали: На территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в общинах района могут быть слышны звуки взрывов.

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В КОВА призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Темы: Киевская областьвзрывразминирование
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