На Киевщине могут раздаваться взрывы из-за обучения саперов

В Вышгородском районе Киевской области 21 ноября будут проводить учения для саперов, из-за чего могут быть слышны звуки взрывов.

Источник: Киевская областная военная администрации в Telegram

Детали: На территории Вышгородского района проводятся учения для саперов. В планах – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в общинах района могут быть слышны звуки взрывов.

В КОВА призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.