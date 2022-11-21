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Прем’єр Іспанії закликав Путіна дати Україні спокій

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 12:34

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес направив "гучне послання" президенту Росії Владіміру Путіну цього понеділка на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО, що проходить в Мадриді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

"Дайте Україні спокій", – заявив Санчес.

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Поки ця "абсурдна війна" не закінчиться, попередив він, країни-союзники залишатимуться єдиними на боці українського уряду в захисті демократії, суверенітету і територіальної цілісності своєї країни.

Санчес запевнив, що НАТО зміцніла "перед обличчям диких розрахунків" російського президента Владіміра Путіна, і високо оцінив "оперативність, рішучість і розвідку", з якими Альянс відреагував на вторгнення. Він закликав зберігати "твердість, єдність і поміркованість", уникаючи ескалації конфлікту і, як приклад, навів реакцію союзників на "випадкове попадання ракети" на польську територію минулого тижня.

"Стримування не можна плутати з пасивністю", - додав Санчес, який попередив, що "воєнні злочини [в Україні] не можуть залишитися безкарними" і що ворогом є не російський народ, а "автократія на чолі з Путіним".

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Санчес оцінив внесок Іспанії в оборону України через фонд ЄС для фінансування закупівлі зброї у майже 270 мільйонів євро і високо оцінив солідарну реакцію іспанського суспільства, нагадавши, що понад 135 тисяч українських біженців були тимчасово розміщені в Іспанії.

Війна в Україні стала основною темою 68-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка з п'ятниці проходить у Мадриді. Незважаючи на те, що Україна не є членом НАТО, заплановано, що президент Володимир Зеленський закриє пленарне засідання, в якому беруть участь 269 парламентаріїв з 30 країн-членів Альянсу і десяток делегацій з асоційованих країн і країн-спостерігачів, в тому числі з України. Перед початком сесії з вітальним словом виступила Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пленарне засідання сесії відкрив її дотеперішній президент, конгресмен США Джеральд Коннеллі.

Теми: ІспаніяПутінУкраїнавійна
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