Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єр Іспанії закликав Путіна дати Україні спокій

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 13:34

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес направив "гучне послання" президенту Росії Владіміру Путіну цього понеділка на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО, що проходить в Мадриді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

"Дайте Україні спокій", – заявив Санчес.

Поки ця "абсурдна війна" не закінчиться, попередив він, країни-союзники залишатимуться єдиними на боці українського уряду в захисті демократії, суверенітету і територіальної цілісності своєї країни.

Санчес запевнив, що НАТО зміцніла "перед обличчям диких розрахунків" російського президента Владіміра Путіна, і високо оцінив "оперативність, рішучість і розвідку", з якими Альянс відреагував на вторгнення. Він закликав зберігати "твердість, єдність і поміркованість", уникаючи ескалації конфлікту і, як приклад, навів реакцію союзників на "випадкове попадання ракети" на польську територію минулого тижня.

"Стримування не можна плутати з пасивністю", - додав Санчес, який попередив, що "воєнні злочини [в Україні] не можуть залишитися безкарними" і що ворогом є не російський народ, а "автократія на чолі з Путіним".

Санчес оцінив внесок Іспанії в оборону України через фонд ЄС для фінансування закупівлі зброї у майже 270 мільйонів євро і високо оцінив солідарну реакцію іспанського суспільства, нагадавши, що понад 135 тисяч українських біженців були тимчасово розміщені в Іспанії.

ВІДЕО ДНЯ

Війна в Україні стала основною темою 68-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка з п'ятниці проходить у Мадриді. Незважаючи на те, що Україна не є членом НАТО, заплановано, що президент Володимир Зеленський закриє пленарне засідання, в якому беруть участь 269 парламентаріїв з 30 країн-членів Альянсу і десяток делегацій з асоційованих країн і країн-спостерігачів, в тому числі з України. Перед початком сесії з вітальним словом виступила Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пленарне засідання сесії відкрив її дотеперішній президент, конгресмен США Джеральд Коннеллі.

Теми: ІспаніяПутінУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоОрбан втрапив у скандал через шарф, на якому частина України у складі Угорщини

фотоРосіяни почали будувати "засічну лінію" на кордоні з Україною: готуються до "нападу"

фотоДо Києво-Печерської Лаври прийшли СБУ, поліція і Нацгвардія

В інфопросторі РФ більшає критики з боку російських військових, Кремль посилює контроль – ISW

фотоЗагарбники у Херсоні спалювали тіла своїх загиблих на сміттєзвалищі – The Guardian

США заявили про "величезну різницю" в реакціях України і Росії на звинувачення у воєнних злочинах

Усі новини...
Іспанія
В Іспанії скандал через новий закон про сексуальне насильство: засуджені можуть достроково вийти на волю
В Іспанії закрили фотовиставку захисника "Азовсталі" Козацького: на неї скаржився Шарій
Іспанські винищувачі почали патрулювати повітряний простір Болгарії
Останні новини
11:29
Мешканців Київщини попередили про можливі вибухи: проходять навчання саперів
11:27
Зеленський нагородив орденом пенсіонера з Буковини за пожертву у 400 тисяч гривень на ЗСУ
11:17
фотоКрім Лаври СБУ завітала до церковників УПЦ МП на Рівненщині: шукають ДРГ і зброю
11:15
Австрія зменшила залежність від російського газу на понад 50% за пів року
11:11
Україна повернула тіла 33 полеглих захисників
11:05
Mazda планує інвестувати 11 мільярдів доларів у виробництво електромобілів
11:02
Вбивство пластичного хірурга в Києві: кілер отримав довічне
10:55
Чистий прибуток банків знизився у 5 разів з початку року – НБУ
10:49
У понеділок жертвами російської агресії стали 8 мирних українців
10:49
фотоОрбан втрапив у скандал через шарф, на якому частина України у складі Угорщини
Усі новини...