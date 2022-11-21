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Премьер Испании призвал Путина оставить Украину в покое

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 12:34

Премьер-министр Испании Педро Санчес направил "громкое послание" президенту России Владимиру Путину в этот понедельник на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО, проходящей в Мадриде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

"Оставьте Украину в покое", - заявил Санчес.

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Пока эта "абсурдная война" не закончится, предупредил он, страны-союзники будут оставаться едиными на стороне украинского правительства в защите демократии, суверенитета и территориальной целостности своей страны.

Санчес заверил, что НАТО окрепла "перед лицом диких расчетов" российского президента Владимира Путина, и высоко оценил "оперативность, решительность и разведку", с которыми Альянс отреагировал на вторжение. Он призвал сохранять "твердость, единство и умеренность", избегая эскалации конфликта и, в качестве примера, привел реакцию союзников на "случайное попадание ракеты" на польскую территорию на прошлой неделе.

"Сдерживание нельзя путать с пассивностью", - добавил Санчес, который предупредил, что "военные преступления [в Украине] не могут остаться безнаказанными" и что врагом является не русский народ, а "автократия во главе с Путиным".

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Санчес оценил вклад Испании в оборону Украины через фонд ЕС для финансирования закупки оружия в почти 270 миллионов евро и высоко оценил солидарную реакцию испанского общества, напомнив, что более 135 тысяч украинских беженцев были временно размещены в Испании.

Война в Украине стала основной темой 68-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с пятницы проходит в Мадриде. Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, запланировано, что президент Владимир Зеленский закроет пленарное заседание, в котором принимают участие 269 парламентариев из 30 стран-членов Альянса и десяток делегаций из ассоциированных стран и стран-наблюдателей, в том числе из Украины. Перед началом сессии с приветственным словом выступила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Пленарное заседание сессии открыл ее прежний президент, конгрессмен США Джеральд Коннелли.

Темы: ИспанияПутинУкраинавойна
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