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На Київщині затримали бойовика, який захоплював будівлю управління СБУ в Луганську

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 14:07
фото СБУ

Служба безпеки України викрила ще одного керівника терористичної організації "ЛНР", який у 2014 році брав участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави, суд арештував чоловіка.

Джерело: пресслужба СБУ, речник відомства Артем Дехтяренко у коментарі УП

Дослівно СБУ: "У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій на Київщині затримано колишнього ватажка бойовиків з позивним "Сотий". Після подій 2014 року він переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України.

При цьому остаточно "залягти на дно" вирішив на Київщині, де його уже зараз затримала СБУ.

Зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб.

Саме за їхньої "протекції" його призначили "помощником министра МВД "ЛНР" і командиром штурмового підрозділу "специального отряда быстрого реагирования" (більш відомого як "филиал" російського СОБР).

Перебуваючи на "посадах", він координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території тимчасово окупованого Криму".

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Деталі: Як зазначають у спецслужбі, на виконання ворожих завдань, у 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ.

Також він збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях. Отримані відомості планував передати агресору для підготовки диверсій проти українських захисників.

Крім того, зловмисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які "здавали" йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України.

Про одержані відомості доповідав російським кураторам і колишнім ватажкам бойовиків, серед яких: "глава парламента "ЛНР" Олексій Карякін, "министр МВД "ЛНР" Ігор Корнет, "военный комендант" захопленого Луганська Сергій Грачов з позивним "Грач".

Зафіксовано факти передачі ворогу закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватового, зазначають в СБУ.

Одержані розвіддані агресор використовував для підготовки "засідок" і обстрілу українських підрозділів.

Також бойовик здійснював охорону громадян РФ, які у 2014 році приїхали на Луганщину і Донеччину для проведення фейкових референдумів, у результаті яких були проголошені фейкові "ЛНР" і "ДНР".

Наразі затриманому повідомлено про підозру в створенні терористичної групи чи терористичної організації.

Яу уточнив УП Дехтяренко, суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Теми: СБУвійнаЛуганськ
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