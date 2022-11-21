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На Киевщине задержан боевик, который захватывал здание управления СБУ в Луганске

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 14:07
фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного руководителя террористической организации "ЛНР", который в 2014 году участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства, суд арестовал мужчину.

Источник: пресс-служба СБУ, пспикер ведомства Артем Дехтяренко в комментарии УП

Дословно СБУ: "В результате многоэтапных следственно-оперативных действий на Киевщине задержан бывший главарь боевиков с позывным "Сотый". После событий 2014 года он скрывался от правосудия, в частности во временно оккупированных районах Украины.

При этом окончательно "залечь на дно" решил на Киевщине, где его уже сейчас задержала СБУ.

Злоумышленник входил в руководящий состав оккупационной администрации захваченного Луганска и находился на прямой связи с кадровыми сотрудниками российских спецслужб.

 

Именно при их "протекции" его назначили "помощником министра мвд лнр" и командиром штурмового подразделения "специального отряда быстрого реагирования" (более известного как "филиал" российского СОБР).

Находясь на "должностях", он координировал преступные действия с представителями центральных подразделений российских спецслужб. Для этого регулярно встречался с ними на территории временно оккупированного Крыма".

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Детали: Как отмечают в спецслужбе, на выполнение вражеских задач, в 2014 году он командовал группами боевиков во время захвата админздания луганского управления СБУ.

Также он собирал персональные данные сотрудников Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях. Полученные сведения планировал передать агрессору для подготовки диверсий против украинских защитников.

Кроме того, злоумышленник создал разветвленную сеть вражеских информаторов, которые "сдавали" ему места дислокации и перемещения подразделений антитеррористической операции на востоке Украины.

О полученных сведениях докладывал российским кураторам и бывшим главарям боевиков, среди которых: "глава парламента "ЛНР" Алексей Карякин, "министр МВД "ЛНР" Игорь Корнет, "военный комендант" захваченного Луганска Сергей Грачев с позывным "Грач".

Зафиксированы факты передачи врагу закрытых данных о движении колонн с военной техникой сил АТО в районах Северодонецка, Лисичанска и Сватово, отмечают в СБУ.

Полученные разведданные агрессор использовал для подготовки "засад" и обстрела украинских подразделений.

Также боевик осуществлял охрану граждан РФ, которые в 2014 году приехали в Луганскую и Донецкую области для проведения фейковых референдумов, в результате которых были провозглашены фейковые "ЛНР" и "ДНР".

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в создании террористической группы или террористической организации.

Как уточнил УП Дехтяренко, суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет заключения.

Темы: СБУвойнаЛуганск
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