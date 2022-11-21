Власник СТО утримував працівника у рабстві на Київщині
Понеділок, 21 листопада 2022, 14:15
Поліція викрила 50-річного власника СТО у Броварах, який декілька років утримував 37-річного працівника у рабстві в гаражі.
Джерело: поліція Київщини
Деталі: Встановлено, що декілька років тому зловмисник незаконно втягнув потерпілого у боргову кабалу та змушував його безоплатно працювати.
У липні 2022 року чоловіку вдалося втекти, але лиходій знайшов його.
Власник СТО утримував підлеглого в гаражі, забрав паспорт та телефон, змусив погрозами переписати на нього будинок.
Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
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