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Власник СТО утримував працівника у рабстві на Київщині

Роман ПетренкоПонеділок, 21 листопада 2022, 13:15
Власник СТО утримував працівника у рабстві на Київщині
фото поліції

Поліція викрила 50-річного власника СТО у Броварах, який декілька років утримував 37-річного працівника у рабстві в гаражі.

Джерело: поліція Київщини

Деталі: Встановлено, що декілька років тому зловмисник незаконно втягнув потерпілого у боргову кабалу та змушував його безоплатно працювати.

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У липні 2022 року чоловіку вдалося втекти, але лиходій знайшов його.

Власник СТО утримував підлеглого в гаражі, забрав паспорт та телефон, змусив погрозами переписати на нього будинок.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Теми: Бровариполіція
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