Владелец СТО удерживал работника в рабстве на Киевщине

Полиция разоблачила 50-летнего владельца СТО в Броварах, который несколько лет удерживал 37-летнего работника в рабстве в гараже.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Установлено, что несколько лет назад злоумышленник незаконно втянул потерпевшего в долговую кабалу и заставлял его бесплатно работать.

В июле 2022 года мужчине удалось убежать, но злодей нашел его.

Владелец СТО удерживал подчиненного в гараже, забрал паспорт и телефон, заставил угрозами переписать на него дом.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.