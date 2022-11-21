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Владелец СТО удерживал работника в рабстве на Киевщине

Роман ПетренкоПонедельник, 21 ноября 2022, 13:15
Владелец СТО удерживал работника в рабстве на Киевщине
фото полиции

Полиция разоблачила 50-летнего владельца СТО в Броварах, который несколько лет удерживал 37-летнего работника в рабстве в гараже.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Установлено, что несколько лет назад злоумышленник незаконно втянул потерпевшего в долговую кабалу и заставлял его бесплатно работать.

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В июле 2022 года мужчине удалось убежать, но злодей нашел его.

Владелец СТО удерживал подчиненного в гараже, забрал паспорт и телефон, заставил угрозами переписать на него дом.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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Темы: Броварыполиция
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