Владелец СТО удерживал работника в рабстве на Киевщине
Понедельник, 21 ноября 2022, 13:15
Полиция разоблачила 50-летнего владельца СТО в Броварах, который несколько лет удерживал 37-летнего работника в рабстве в гараже.
Источник: полиция Киевской области
Детали: Установлено, что несколько лет назад злоумышленник незаконно втянул потерпевшего в долговую кабалу и заставлял его бесплатно работать.
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В июле 2022 года мужчине удалось убежать, но злодей нашел его.
Владелец СТО удерживал подчиненного в гараже, забрал паспорт и телефон, заставил угрозами переписать на него дом.
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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