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Сенатор США: Путін не наважиться на застосування ядерної зброї

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 13:30

На думку сенатора США, республіканця Джима Ріша, переростання війни РФ проти України у ядерну війну малоймовірне і Кремль не наважиться застосувати ядерну зброю.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді" на полях Галіфакського безпекового форуму, куди він прибув на чолі делегації американського Конгресу. 

Сенатор погодився, що сам факт наявності ядерної зброї вже створює імовірність її застосування, але у даному випадку це малоймовірно. 

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"Я вважаю, що є дві речі, які Путін не робитиме під час цієї війни. По-перше, він не зважиться на використання ядерної зброї. По-друге, він не зважиться напасти на держави-члени НАТО. Він вірить у те, що у разі, якщо він нападе на будь-кого з держав-союзників, то зіткнеться з відповіддю 30 (скоро із 32) держав-членів. Ми справді вважаємо, що напад на одного з нас буде нападом на всіх. Що ж стосується ядерної зброї, то запобіжником є те, що це відверне від нього світ. Бо розпочати ядерний голокост – це щось поза межами розуміння", - пояснив Джим Ріш.

На його думку, одним із запобіжників від цього в умовах, коли Росія змушена буде обирати між остаточним відступом або використанням усіх наявних у неї можливостей, має бути створення для Путіна "точки виходу" з війни. "Ми зараз бачимо за новинами, що авторитет Путіна в Росії щодня знижується. Тому йому самому потрібен такий вихід, який дозволить завершити війну, водночас віддавши під контроль українців усю територію України", - зазначив сенатор.

При цьому він прояснив, що не має на увазі якісь територіальні поступки агресору з боку України, наприклад, Кримом, хоча відступ РФ з окупованого півострова явно був би сигналом для російського суспільства, що Путін програв війну. 

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"Це, звісно, питання до України – на що їй погоджуватися і на що ні. Але є також міжнародне право, за нормами якого одна держава не може починати війну проти іншої, щоб забрати її територію. Дозволити це було би порушенням Статуту ООН та засад міжнародного права… Я не знаю, як Путін планує вирішувати цю проблему. Це питання до нього. Я лише знаю, що Крим – це Україна", - зазначив Джим Ріш.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням.

Теми: Путінядерна зброяСША
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