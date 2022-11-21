Сенатор США: Путин не решится на применение ядерного оружия

По мнению сенатора США, республиканца Джима Риша, перерастание войны РФ против Украины в ядерную маловероятно и Кремль не решится применить ядерное оружие.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде" на полях Галифакского форума по безопасности, куда он прибыл во главе делегации американского Конгресса.

Сенатор согласился, что сам факт наличия ядерного оружия уже создает вероятность его применения, но в данном случае это маловероятно.

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"Я считаю, что есть две вещи, которые Путин не будет делать во время этой войны. Во-первых, он не решится на использование ядерного оружия. Во-вторых, он не решится напасть на государства-члены НАТО. Он верит в то, что в случае, если он нападет на кого-либо из государств-союзников, то столкнется с ответом 30 (скоро из 32) государств-членов. Мы действительно считаем, что нападение на одного из нас будет нападением на всех. Что же касается ядерного оружия, то предохранителем является то, что это отвлечет от него мир. Потому что начать ядерный холокост - это что-то за пределами понимания", - пояснил Джим Риш.

По его мнению, одним из предохранителей от этого в условиях, когда Россия вынуждена будет выбирать между окончательным отступлением или использованием всех имеющихся у нее возможностей, должно быть создание для Путина "точки выхода" из войны. "Мы сейчас видим по новостям, что авторитет Путина в России ежедневно снижается. Поэтому ему самому нужен такой выход, который позволит завершить войну, одновременно отдав под контроль украинцев всю территорию Украины", - отметил сенатор.

При этом он прояснил, что не имеет в виду какие-то территориальные уступки агрессору со стороны Украины, например, Крым, хотя отступление РФ с оккупированного полуострова явно было бы сигналом для российского общества, что Путин проиграл войну.

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"Это, конечно, вопрос к Украине - на что ей соглашаться и на что нет. Но есть также международное право, по нормам которого одно государство не может начинать войну против другого, чтобы забрать его территорию. Позволить это было бы нарушением Устава ООН и основ международного права... Я не знаю, как Путин планирует решать эту проблему. Это вопрос к нему. Я только знаю, что Крым - это Украина", - отметил Джим Риш.

Полный текст интервью читайте по ссылке.