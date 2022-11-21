Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині захисники знешкодили мінний коридор, який залишили окупанти

Альона Мазуренко Понеділок, 21 листопада 2022, 13:51
На Харківщині захисники знешкодили мінний коридор, який залишили окупанти

Нацгвардійці та військова контррозвідка виявили на Харківщині мінний коридор із мін МОН-90, МОН-50, Фугасів та ОЗМ-72.

Джерело: східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії 

Дослівно: "Під час проведення фільтраційних заходів у населених пунктах Шопіно, Токарівка та Гоптівка шляхом розвідувального опитування місцевого населення нацгвардійцями спільно з військовою контррозвідкою було встановлено місцезнаходження мін МОН-90, МОН-50, Фугасів та ОЗМ-72".

Реклама:

Деталі: Захисники стверджують, що якби мінний коридор спрацював — під вогневе ураження потрапило б мирне населення, тому військовослужбовці прийняли рішення самостійно утилізувати міни.

Пряма мова нацгвардійця Вадима: "Після пересування по населеному пункту ми знайшли міну МОН-90 встановлену противником, вона була встановлена на дистанційному підривнику.

Міни йшли ланцюгом, окупанти зробили коридор для проходження наших сил і у разі входу до населеного пункту, вони б підірвали особовий склад та техніку. Також ми знайшли Фугас і розмінували його для подальшого застосування у наших інтересах".

ВІДЕО ДНЯ
 

Деталі: МОН-90 – це радянська протипіхотна міна направленої дії, призначена для ураження особового складу противника готовими уламками на відстань до ста метрів.

Крім МОН-90 та МОН-50 військові знайшли п’ять ОЗМ-72 – це вистрибуючі міни, їх ще називають "міна-жаба", вона викидає бойову частину до метру в висоту і спрацьовує в повітрі.

Також нацгвардійці під час проходження мінним коридором знайшли фугасний снаряд, який був начинений двома кілограмами тротилу і саморобний вибуховий пристрій з цвяхами та патронами.

Розміновані міни нацгвардійці забирають з собою, щоб потім поставити їх на кордоні та використовувати з метою мінування прикордонної території перед своїми позиціями, аби усунути можливий прорив чи наступ противника.

Теми: Харківська областьмінуванняРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: