На Харківщині захисники знешкодили мінний коридор, який залишили окупанти

Нацгвардійці та військова контррозвідка виявили на Харківщині мінний коридор із мін МОН-90, МОН-50, Фугасів та ОЗМ-72.

Джерело: східне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії

Дослівно: "Під час проведення фільтраційних заходів у населених пунктах Шопіно, Токарівка та Гоптівка шляхом розвідувального опитування місцевого населення нацгвардійцями спільно з військовою контррозвідкою було встановлено місцезнаходження мін МОН-90, МОН-50, Фугасів та ОЗМ-72".

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Деталі: Захисники стверджують, що якби мінний коридор спрацював — під вогневе ураження потрапило б мирне населення, тому військовослужбовці прийняли рішення самостійно утилізувати міни.

Пряма мова нацгвардійця Вадима: "Після пересування по населеному пункту ми знайшли міну МОН-90 встановлену противником, вона була встановлена на дистанційному підривнику.

Міни йшли ланцюгом, окупанти зробили коридор для проходження наших сил і у разі входу до населеного пункту, вони б підірвали особовий склад та техніку. Також ми знайшли Фугас і розмінували його для подальшого застосування у наших інтересах".

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Деталі: МОН-90 – це радянська протипіхотна міна направленої дії, призначена для ураження особового складу противника готовими уламками на відстань до ста метрів.

Крім МОН-90 та МОН-50 військові знайшли п’ять ОЗМ-72 – це вистрибуючі міни, їх ще називають "міна-жаба", вона викидає бойову частину до метру в висоту і спрацьовує в повітрі.

Також нацгвардійці під час проходження мінним коридором знайшли фугасний снаряд, який був начинений двома кілограмами тротилу і саморобний вибуховий пристрій з цвяхами та патронами.

Розміновані міни нацгвардійці забирають з собою, щоб потім поставити їх на кордоні та використовувати з метою мінування прикордонної території перед своїми позиціями, аби усунути можливий прорив чи наступ противника.