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На Харьковщине защитники обезвредили минный коридор, который оставили оккупанты

Алена МазуренкоПонедельник, 21 ноября 2022, 13:51
На Харьковщине защитники обезвредили минный коридор, который оставили оккупанты

Нацгвардейцы и военная контрразведка обнаружили на Харьковщине минный коридор из мин МОН-90, МОН-50, Фугасов и ОЗМ-72.

Источник: восточное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии 

Дословно: "Во время проведения фильтрационных мероприятий в населенных пунктах Шопино, Токаревка и Гоптовка путем разведывательного опроса местного населения нацгвардейцами совместно с военной контрразведкой было установлено местонахождение мин МОН-90, МОН-50, Фугасов и ОЗМ-72".

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Детали: Защитники утверждают, что если бы минный коридор сработал - под огневое поражение попало бы мирное население, поэтому военнослужащие приняли решение самостоятельно утилизировать мины.

Прямая речь нацгвардейца Вадима: "После передвижения по населенному пункту мы нашли мину МОН-90 установленную противником, она была установлена на дистанционном подрывнике.

Мины шли цепью, оккупанты сделали коридор для прохождения наших сил и в случае входа в населенный пункт, они бы взорвали личный состав и технику. Также мы нашли Фугас и разминировали его для дальнейшего применения в наших интересах".

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Детали: МОН-90 - это советская противопехотная мина направленного действия, предназначенная для поражения личного состава противника готовыми обломками на расстояние до ста метров.

Кроме МОН-90 и МОН-50 военные нашли пять ОЗМ-72 - это выпрыгивающие мины, их еще называют "мина-лягушка", она выбрасывает боевую часть до метра в высоту и срабатывает в воздухе.

Также нацгвардейцы во время прохождения минным коридором нашли фугасный снаряд, который был начинен двумя килограммами тротила и самодельное взрывное устройство с гвоздями и патронами.

Разминированные мины нацгвардейцы забирают с собой, чтобы потом поставить их на границе и использовать с целью минирования пограничной территории перед своими позициями, чтобы устранить возможный прорыв или наступление противника.

Темы: Харьковская областьминированиеРосcиявойна
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