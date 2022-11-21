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Кирієнко та Мединський відкрили на окупованій Луганщині пам'ятник князю Ігорю

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 листопада 2022, 15:12
Фото: "РИА "Новости"

Функціонери Кремля, Сергій Кирієнко та Володимир Мединський, прибули до окупованої Станиці Луганської, щоб відкрити там реконструйований пам'ятник князю Ігорю.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости".

Деталі: Кирієнко нагадав, що пам'ятник реконструювали за прямим дорученням президента країни-агресора Володимира Путіна.

Він поскаржився на те, що начебто російську історію намагаються "перекрутити і знищити", тому треба відновлювати "історичну пам'ять".

Також Кирієнко збрехав, що окупована Луганщина є "історичною частиною російської землі".

 

Біля пам'ятника окупанти розмістили значну кількість гранітних плит, на яких перелічили "славетні" події за версією російських пропагандистів.

Зокрема, стверджується, що у 2014 році відбувся "держпереворот", а проти народу Донбасу було кинуто "нацистів-карателів" і т.ін.

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Що було раніше: У вересні окупанти у Маріуполі відкрили па'ятник Олександру Невському на місці меморіалу пам'яті українським військовим.

Теми: Луганська областьвійнаУкраїнаРосія
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