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Кириенко и Мединский открыли на оккупированной Луганщине памятник князю Игорю

Станислав ПогориловПонедельник, 21 ноября 2022, 15:12
Фото: "РИА "Новости"

Функционеры Кремля, Сергей Кириенко и Владимир Мединский, прибыли в оккупированную Станицу Луганскую, чтобы открыть там реконструированный памятник князю Игорю.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости".

Детали: Кириенко напомнил, что памятник реконструировали по прямому поручению президента страны-агрессора Владимира Путина.

Он пожаловался на то, что якобы российскую историю пытаются "исказить и уничтожить", поэтому надо восстанавливать "историческую память".

Также Кириенко соврал, что оккупированная Луганщина является "исторической частью российской земли".

 

Возле памятника оккупанты разместили значительное количество гранитных плит, на которых перечислили "славные" события по версии российских пропагандистов.

В частности, утверждается, что в 2014 году произошел "госпереворот", а против народа Донбасса были брошены "нацисты-каратели" и т.д.

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Что предшествовало: В сентябре оккупанты в Мариуполе открыли памятник Александру Невскому на месте мемориала памяти украинским военным.

Темы: Луганская областьвойнаУкраинаРосcия
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