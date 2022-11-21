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Росіяни посилили терор у Мелітополі після поразок на фронті – Федоров

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 21 листопада 2022, 15:51
ЗНАК НА В'ЇЗДІ ДО МІСТА. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ ПРЕССЛУЖБА МІСЬКРАДИ МЕЛІТОПОЛЯ

Російськи окупанти лише посилили знущання на жителями окупованої частини Запорізької області, особливо Мелітополя, через відсутність перемог на фронті. 

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Цього тижня в нас була змога поспілкуватись з великою кількістю наших жителів, які звільнилися з полону. Наведу лише декілька прикладів, про що розповідають ті, хто був у полоні. Є люди, які сидять у полоні понад 8 місяців. А в останні місяці росіяни навмисно привозять мобілізованих до місць, де утримуюються наші жителів, щоб вони тренувались бити цивільних на людях, які перебувають у полоні".

Деталі: За його словами, регулярним є, зокрема, катування струмом. За його інформацією, одного разу російські окупанти 9 днів тримали стоячи жінок у морському контейнері.

"На жаль, терор та знущання над цивильних населенням збільшується на тимчасово окупованій частині Запорізької області, особливо в Мелітополі", – підсумував Федоров, наголосивши, що причиною посилення терору може бути відсутність перемог на фронті.

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Теми: Мелітопольокупаціявоєнні злочини
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