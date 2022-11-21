Россияне усилили террор в Мелитополе после поражений на фронте – Федоров

Российские оккупанты только усилили издевательства над жителями оккупированной части Запорожской области, особенно Мелитополя, из-за отсутствия побед на фронте.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "На этой неделе у нас была возможность пообщаться с большим количеством наших жителей, которые освободились из плена. Приведу лишь несколько примеров, о чем рассказывают те, кто был в плену. Есть люди, которые сидят в плену более 8 месяцев. А в последние месяцы россияне намеренно привозят мобилизованных в места, где содержатся наши жители, чтобы они тренировались бить гражданских на людях, которые находятся в плену".

Детали: По его словам, регулярными является, в частности, пытки током. По его информации, однажды российские оккупанты 9 дней держали стоя женщин в морском контейнере.

"К сожалению, террор и издевательства над гражданским населением увеличивается на временно оккупированной части Запорожской области, особенно в Мелитополе", – подытожил Федоров, отметив, что причиной усиления террора может быть отсутствие побед на фронте.