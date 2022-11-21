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Сенатор-республіканець розповів про шанси надати Україні винищувачі

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 14:55
Сенатор-республіканець розповів про шанси надати Україні винищувачі
F 16, Getty Images

За словами сенатора Конгресу США, республіканця Джима Ріша, він сам підтримує надання Україні винищувачів західних моделей, проте серед членів Конгресу поки все ж немає більшості для цього кроку.

Про це Ріш сказав в інтерв’ю "Європейській правді" на полях Галіфакського безпекового форуму, куди він прибув на чолі делегації американського Конгресу. 

Він зазначив, що контроль у повітрі необхідний Україні для перемоги у війні. 

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"Я, напевно, представляю групу найбільш рішучих (у Конгресі США). Зокрема, я вважаю, що важливо надати Україні винищувачі та навчити ваших пілотів. Хтось каже: "О ні, це призведе до ескалації". Але слухайте, коли ми воювали у В’єтнамі та Кореї, то росіяни постачали як літаки, так і пілотів для наших противників! Настав час для США відповісти їм тим самим. Я абсолютно готовий проголосувати за такий крок. Я зустрічався з українськими пілотами і вважаю, що вони можуть використовувати F-16. Так, потрібно певне навчання, але немає серйозних проблем", - зазначив Джим Ріш. 

Водночас він визнав, що підтримки більшості для прийняття такого рішення немає, як і щодо надання комплексів Patriot. 

"Тому на найближчий час я раджу вам працювати над тим, щоби наступним кроком було надання більшої кількості NASAMS. Ці комплекси довели свою ефективність у закритті неба. За їхнього достатнього постачання, по суті, можна буде закрити небо, не задіюючи винищувачі. Використовуйте NASAMS, і на додаток "Стінгери", які вже непогано зарекомендували себе як допомога у закритті неба", - зазначив Джим Ріш. 

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Він сказав також, що не думає, що Путін наважиться на застосування ядерної зброї, коли буде близький до остаточного програшу. 

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням.

Теми: СШАУкраїназброяавіа
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