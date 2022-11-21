Сенатор-республиканец рассказал о шансах передать Украине истребители

По словам сенатора Конгресса США, республиканца Джима Риша, он сам поддерживает предоставление Украине истребителей западных моделей, однако среди членов Конгресса пока все же нет большинства для этого шага.

Об этом Риш сказал в интервью "Европейской правде" на полях Галифакского форума по безопасности, куда он прибыл во главе делегации американского Конгресса.

Он отметил, что контроль в воздухе необходим Украине для победы в войне.

"Я, наверное, представляю группу наиболее решительных (в Конгрессе США). В частности, я считаю, что важно предоставить Украине истребители и обучить ваших пилотов. Кто-то говорит: "О нет, это приведет к эскалации". Но слушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и пилотов для наших противников! Пришло время для США ответить им тем же. Я абсолютно готов проголосовать за такой шаг. Я встречался с украинскими пилотами и считаю, что они могут использовать F-16. Да, нужно определенное обучение, но нет серьезных проблем", - отметил Джим Риш.

В то же время он признал, что поддержки большинства для принятия такого решения нет, как и относительно предоставления комплексов Patriot.

"Поэтому на ближайшее время я советую вам работать над тем, чтобы следующим шагом было предоставление большего количества NASAMS. Эти комплексы доказали свою эффективность в закрытии неба. При их достаточном снабжении, по сути, можно будет закрыть небо, не задействуя истребители. Используйте NASAMS, и в дополнение "Стингеры", которые уже неплохо зарекомендовали себя как помощь в закрытии неба", - отметил Джим Риш.

Он сказал также, что не думает, что Путин решится на применение ядерного оружия, когда будет близок к окончательному проигрышу.

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