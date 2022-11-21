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Генсек НАТО: Після дев'яти місяців війни Росія продовжує зазнавати невдачі за невдачею

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 17:00

Росія не досягла жодних поставлених цілей в Україні та продовжує зазнавати невдач на фронті.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Альянсу у Мадриді, пише "Європейська правда".

За словами Столтенберга, президент РФ Владімір Путін зробив дві великі стратегічні помилки, коли вторгся в Україну в лютому: недооцінив хоробрість і волю українців до боротьби, а також рішучість союзників і партнерів по НАТО підтримати Україну.

"Він думав, що зможе перемогти Україну за лічені дні. Дев'ять місяців потому Росія продовжує зазнавати невдачі за невдачею. А українці продовжують звільняти свою територію від окупації. Зовсім недавно – Херсон", - сказав Столтенберг.

При цьому генсек НАТО застеріг він недооцінки Росії, яка, за його словами, зберігає значний військовий потенціал і велику кількість військ.

"Росія готова нести значні втрати. І готова завдати жахливих страждань українському народу. Ми бачили, як безпілотники та ракети завдають ударів по українських містах, цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури.  Тому ми повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі", - сказав він.

Нагадаємо, Столтенберг під час засідання Контактної групи з питань оборони України під головуванням США наголосив на необхідності надати Україні більше систем ППО.

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Теми: НАТОРосіявійна
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