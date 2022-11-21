Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генсек НАТО: Після дев'яти місяців війни Росія продовжує зазнавати невдачі за невдачею

"Європейська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 16:00

Росія не досягла жодних поставлених цілей в Україні та продовжує зазнавати невдач на фронті.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на сесії Парламентської асамблеї Альянсу у Мадриді, пише "Європейська правда".

За словами Столтенберга, президент РФ Владімір Путін зробив дві великі стратегічні помилки, коли вторгся в Україну в лютому: недооцінив хоробрість і волю українців до боротьби, а також рішучість союзників і партнерів по НАТО підтримати Україну.

Реклама:

"Він думав, що зможе перемогти Україну за лічені дні. Дев'ять місяців потому Росія продовжує зазнавати невдачі за невдачею. А українці продовжують звільняти свою територію від окупації. Зовсім недавно – Херсон", - сказав Столтенберг.

При цьому генсек НАТО застеріг він недооцінки Росії, яка, за його словами, зберігає значний військовий потенціал і велику кількість військ.

"Росія готова нести значні втрати. І готова завдати жахливих страждань українському народу. Ми бачили, як безпілотники та ракети завдають ударів по українських містах, цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури.  Тому ми повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Столтенберг під час засідання Контактної групи з питань оборони України під головуванням США наголосив на необхідності надати Україні більше систем ППО.

Теми: НАТОРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
НАТО
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Генсек НАТО про контрнаступ: Ми повинні довіряти українцям
Орбан: Вступ України до НАТО неможливий, адже це небезпека для всіх
Останні новини
00:06
Прокопенко: Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: