Генсек НАТО: После девяти месяцев войны Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей

Россия не достигла никаких поставленных целей в Украине и продолжает терпеть неудачи на фронте.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Мадриде, пишет "Европейская правда".

По словам Столтенберга, президент РФ Владимир Путин совершил две большие стратегические ошибки, когда вторгся в Украину в феврале: недооценил храбрость и волю украинцев к борьбе, а также решимость союзников и партнеров по НАТО поддержать Украину.

"Он думал, что сможет победить Украину за считанные дни. Девять месяцев спустя Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей. А украинцы продолжают освобождать свою территорию от оккупации. Совсем недавно - Херсон", - сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО предостерег он недооценки России, которая, по его словам, сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск.

"Россия готова нести значительные потери. И готова нанести ужасные страдания украинскому народу. Мы видели, как беспилотники и ракеты наносят удары по украинским городам, гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры. Поэтому мы должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Напомним, Столтенберг во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины под председательством США отметил необходимость предоставить Украине больше систем ПВО.