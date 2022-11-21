На Київщині у вівторок очікують мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця

На Київщині 22 листопада очікують випадіння мокрого снігу та ожеледицю на дорогах.

Джерело: повідомлення київської обласної військової адміністрації

Деталі: Місцева влада оголосила I рівень небезпечності. Синоптики прогнозують вночі — мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу і ожеледь. Вдень — без опадів.

Реклама:

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. На дорогах ожеледиця. Влада закликала водіїв бути уважними та дотримуватися безпечної дистанції.