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На Київщині у вівторок очікують мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця

"Українська правда"Понеділок, 21 листопада 2022, 16:31
На Київщині у вівторок очікують мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця
Фото ілюстративне

На Київщині 22 листопада очікують випадіння мокрого снігу та ожеледицю на дорогах.  

Джерело: повідомлення київської обласної військової адміністрації

Деталі: Місцева влада оголосила I рівень небезпечності. Синоптики прогнозують вночі — мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу і ожеледь. Вдень — без опадів.

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Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. На дорогах ожеледиця. Влада закликала водіїв бути уважними та дотримуватися безпечної дистанції.

Теми: Київпогода
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