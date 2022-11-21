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На Киевщине во вторник ожидается мокрый снег. На дорогах - гололедица

"Украинская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 17:31

На Киевщине 22 ноября ожидается выпадение мокрого снега и гололедица на дорогах. 

Источник: сообщение Киевской областной военной администрации

Детали: Местные власти объявили I уровень опасности. Синоптики прогнозируют ночью - мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед. Днем - без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. На дорогах гололедица. Власти призвали водителей быть внимательными и соблюдать безопасную дистанцию.

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Темы: Киевпогода
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