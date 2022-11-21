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На Кінбурнській косі триває військова операція в режимі тиші – ОК "Південь"

Альона Мазуренко Понеділок, 21 листопада 2022, 18:41
скріншот

Наразі на Кінбурнській косі Миколаївської області триває військова операція в режимі тиші, але шторм в морі сприяє звільненню цієї території. 

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Специфіка ситуації полягає у тому, що це географічні особливості. Підтягування туди сил ворог здійснює з тієї території, яка тимчасово окупована, тому він може собі дозволяти поновляти резерви навіть після того, як ми наносимо ураження...

Тим не менш, ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо. Наразі це військова операція в режимі тиші".

Деталі: За словами Гуменюк ця територія оточена водою, тому цей регіон "не настільки потужний, щоб витримати велике скупчення військ".

Крім того, наразі навіть погода на боці України: "У ці часи там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі".

Погану погоду на Кінбурнській косі Гуменюк називає "плюсом" для України. 

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За словами представниці ОК "Південь", контроль над косою дозволить убезпечити зерновий коридор із Миколаївського порту.

Вона закликала міжнародних партнерів, звернути увагу на Миколаївський порт і допомогти гарантувати безпеку суден, які будут звідти виходити. 

Нагадаємо:

  • Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк 14 листопада щодо Кінбурнської коси зазначила наступне: "Це наразі зона ведення активних бойових дій, тому ми про це зараз мовчимо, щоб потім було про що поговорити".
  • Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вся територія області, крім Кінбурнської коси, звільнена від російських окупантів.

Теми: Миколаївська областьвійна
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