На Кинбурнской косе продолжается военная операция в режиме тишины – ОК "Юг"

Сейчас на Кинбурнской косе Николаевской области продолжается военная операция в режиме тишины, но шторм в море способствует освобождению этой территории.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Специфика ситуации заключается в том, что это географические особенности. Подтягивание туда сил враг осуществляет с той территории, которая временно оккупирована, поэтому он может себе позволять возобновлять резервы даже после того, как мы наносим повреждения...

Тем не менее, мы продолжаем боевую работу. Как только будет результат, мы о нем отчитаемся. Сейчас это военная операция в режиме тишины".

Детали: По словам Гуменюк эта территория окружена водой, поэтому этот регион "не настолько мощный, чтобы выдержать большое скопление войск".

Кроме того, сейчас даже погода на стороне Украины: "В эти времена там обычно очень сильно штормит. И удержаться, даже просто находясь на месте, невозможно. Очень мощные ветры, штормы, даже природа смывает и сливает врага с этой земли".

Плохую погоду на Кинбурнской косе Гуменюк называет "плюсом" для Украины.

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По словам представительницы ОК "Юг", контроль над косой позволит обезопасить зерновой коридор из Николаевского порта.

Она призвала международных партнеров, обратить внимание на Николаевский порт и помочь гарантировать безопасность судов, которые будут оттуда выходить.

Напомним: