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СБУ накопала докази на інформатора Гіркіна-Стрєлкова

Олена РощінаПонеділок, 21 листопада 2022, 19:40

Служба безпеки України завершила досудові розслідування і передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів, один із яких був інформатором терориста Стрєлкова-Гіркіна.

Джерело: СБУ

Деталі: Обох зловмисників затримали в ході спецоперацій СБУ на території Донецької області. Відомо, що вони збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на східному напрямку.

Серед затриманих – особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна.

На колишнього "министра обороны ДНР" він вийшов через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення. Там він запропонував Стрєлкову свою "допомогу" у війні проти України.

За вказівками російського терориста, його поплічник збирав інформацію про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська.

Крім того, зловмисник передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

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Встановлено, що передачу закритих відомостей ворожий агент здійснював з власного акаунта у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали (як уточнили УП в СБУ, це сталося 18 травня -ред.) на спробі переправлення агресору оборонної інформації.

Іншим поплічником окупантів виявився мешканець селища Клебан-Бик, який після початку повномасштабної агресії був завербований представником ФСБ РФ.

За завданням російської спецслужби він проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі.

Насамперед ворожий агент намагався виявити колони української військової техніки і через анонімний месенджер передати до РФ їхню геолокацію.

 
 

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозри за ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Заходи з викриття російської агентури проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теми: Донецька областьСлов'янськколабораціяСБУ
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