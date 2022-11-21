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СБУ накопала доказательства на информатора Гиркина-Стрелкова

Елена РощинаПонедельник, 21 ноября 2022, 19:40

Служба безопасности Украины завершила досудебные расследования и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух российских агентов, один из которых был информатором террориста Стрелкова-Гиркина.

Источник: СБУ

Детали: Обоих злоумышленников задержали в ходе спецопераций СБУ на территории Донецкой области. Известно, что они собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на восточном направлении.

Среди задержанных – личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина.

На бывшего "министра обороны ДНР" он вышел через запрещенную соцсеть "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения. Там он предложил Стрелкову свою "помощь" в войне против Украины.

По указаниям российского террориста, его пособник собирал информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории Славянска.

Кроме того, злоумышленник передавал врагу локации местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры.

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Установлено, что передачу закрытых сведений вражеский агент осуществлял из собственного аккаунта в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей местности.

Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали (как уточнили УП в СБУ, это произошло 18 мая -ред.) при попытке переправки агрессору оборонной информации.

Другим пособником оккупантов оказался житель поселка Клебан-Бык, который после начала полномасштабной агрессии был завербован представителем ФСБ РФ.

По заданию российской спецслужбы он проводил разведывательно-подрывную деятельность в Краматорском районе.

В первую очередь вражеский агент пытался обнаружить колонны украинской военной техники и через анонимный мессенджер передать в РФ их геолокацию.

 
 

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрениях по ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения.

Мероприятия по разоблачению российской агентуры проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Темы: Донецкая областьСлавянскколлаборационизмСБУ
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