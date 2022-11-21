Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ накопала доказательства на информатора Гиркина-Стрелкова

Елена РощинаПонедельник, 21 ноября 2022, 18:40

Служба безопасности Украины завершила досудебные расследования и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух российских агентов, один из которых был информатором террориста Стрелкова-Гиркина.

Источник: СБУ

Детали: Обоих злоумышленников задержали в ходе спецопераций СБУ на территории Донецкой области. Известно, что они собирали разведданные о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на восточном направлении.

Реклама:

Среди задержанных – личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина.

На бывшего "министра обороны ДНР" он вышел через запрещенную соцсеть "Одноклассники" после начала полномасштабного вторжения. Там он предложил Стрелкову свою "помощь" в войне против Украины.

По указаниям российского террориста, его пособник собирал информацию о местах временного базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории Славянска.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, злоумышленник передавал врагу локации местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры.

Установлено, что передачу закрытых сведений вражеский агент осуществлял из собственного аккаунта в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей местности.

Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали (как уточнили УП в СБУ, это произошло 18 мая -ред.) при попытке переправки агрессору оборонной информации.

Другим пособником оккупантов оказался житель поселка Клебан-Бык, который после начала полномасштабной агрессии был завербован представителем ФСБ РФ.

По заданию российской спецслужбы он проводил разведывательно-подрывную деятельность в Краматорском районе.

В первую очередь вражеский агент пытался обнаружить колонны украинской военной техники и через анонимный мессенджер передать в РФ их геолокацию.

 
 

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрениях по ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения.

Мероприятия по разоблачению российской агентуры проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Темы: Донецкая областьСлавянскколлаборационизмСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Донецкая область
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Последние новости
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: