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Жити у режимі відключень, швидше за все, доведеться до кінця березня – YASNO

Олена РощінаПонеділок, 21 листопада 2022, 19:58
Концепція знищення української інфраструктури російськими ракетами, Getty Images

Імовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Джерело: СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні знову маємо різні відключення: починали з стабілізаційного графіка, але вдень отримали нові обмеження від "Укренерго" і відключаємось й екстрено. Максимальні обмеження за сьогодні – 391 МВт, відключені більш як 953 тисячі клієнтів. 

Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все, жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня".

Деталі: Коваленко описав кілька можливих сценаріїв розвитку подій.

Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.

За словами виконавчого директора YASNO, позитивний сценарій такий: "Нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі". 

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Негативний сценарій буде у тому випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких "світла може не бути дуже тривалий час", визнав Коваленко.  

Пряма мова: "Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення. Краще зараз це зробити, аніж потім бідкатися і звинувачувати когось. Тим більше, всі ми знаємо, хто винен насправді. 

Я впевнений, що ми впораємося!".

Теми: електроенергіявіялові відключенняенергетикавійна
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